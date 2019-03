Prostituzione, la Consulta salva la legge Merlin: «Non è anticostituzionale»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. La Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio,e discusse nell'udienza pubblica del 5 febbraio 2019. In attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio stampa della Corte fa sapere cheriguardanti il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione, puniti dalla legge Merlin,Le questioni erano state sollevate con specifico riferimento all'. I giudici baresi sostenevano, in particolare, che la prostituzione è un'e che, pertanto, punire chi svolge un'attività di intermediazione tra prostituta e cliente o di favoreggiamento della prostituzione equivarebbe a compromettere l'esercizio tanto della libertà sessuale quanto della libertà di iniziativa economica della prostituta, colpendo condotte di terzi non lesive di alcun bene giuridico.la scelta di politica criminale operata con la legge Merlin, quella cioè di configurare la prostituzione come un'attività in sé lecita ma al tempo stesso di punire tutte le condotte di terzi che la agevolino o la sfruttino. Inoltre, la Corte ha ritenuto che il reato di favoreggiamento della prostituzione non contrasta con il principio di determinatezza e tassatività della fattispecie penale.