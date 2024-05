Costrette a prostituirsi, la verità della 16enne al papà poliziotto: «Devo pagare per quello che ho fatto, sono io lo schifo»

di Redazione web

Con la mamma non era riuscita a essere sincera, ma con il papà poliziotto ha trovato il coraggio di aprirsi e raccontare del giro di prostituzione nel quale era finita. Così una delle 16enni coinvolte nell'inchiesta che ha portato alla luce lo sfruttamento di almeno cinque ragazze minorenni costrette a prestazioni sessuali a pagamento in hotel e b&b di Bari e provincia, e suo padre ha avuto il sangue freddo di raccogliere le informazioni che sapeva sarebbero risultate utili ai suoi colleghi per condurre le indagini.

«Domani mattina denuncio tutto, ma ho bisogno di informazioni precise», disse nel giugno 2022 il papà poliziotto alla figlia, e il 22 dello stesso mese ha depositato un'annotazione in questura con nomi, cognomi e prove sotto froma di screenshot e messaggi di cui parla oggi Repubblica.

Il collega poliziotto

Il padre della ragazzina è un collega del papà di Nico Basile, una delle dieci persone arrestate due anni dopo in seguito all'inchiesta della Squadra mobile di Bari.

La confessione

La ragazza, dopo la denuncia della della mamma, non avrebbe raccontato la verità ai poliziotti. Solo al padre sarebbe riuscita a raccontare di quei rapporti a pagamento con uomini adulti e facendone i nomi. Anche quello di Nico Basile: «Ti prego di conservare tutte le prove su di lui», il consiglio del padre. «Mi sono resa conto che tutto questo è soltanto colpa mia, devo pagare per ciò che ho fatto», si era sfogata la 16enne. «Mi merito la comunità - in riferimento all'uso di stupefacenti - Scusami se ti ho detto quella cosa, ma pensandoci sono io lo schifo».

