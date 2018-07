Va con prostituta, poi estrae coltello: «Non mi è piaciuto: ridammi i soldi»

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I carabinieri della compagnia diquesta notte sono intervenuti d’urgenza in via Ferrante Imparato, nel quartiere San Giovanni a Teduccio, duve hanno tratto in arresto M. A., un autotrasportatore 35enne della provincia di Frosinone già noto alle forze dell'ordine.I militari dell'Arma sono intervenuti su segnalazione di una donna albanese 31enne trovando l’uomo a bordo del suo camion. Ricostruendo quanto era accaduto immediatamente prima hanno accertato che il 35enne, dopo il rapporto sessuale, aveva minacciato la donna con un coltello a serramanico tentando di rapinare i 30 euro che aveva pagato in anticipo. In sede di giudizio direttissimo il giudice ha convalidato l’arresto e ha concesso i termini a difesa.