Ladri di prosciutto rubano 1.500 cosce di crudo: banda in manette, incastrati grazie alle telecamere

di Cecilia Legardi

Avevano saccheggiato uno stabilimento alimentare a inizio aprile portando via una grossa quantità di prosciutto. Ora i 7 ladri sono stati bloccati in 2 regioni diverse (Lombardia e Puglia) e si trovano in carcere.

Le indagini sul furto

I Carabinieri della Compagnia di Latisana (Udine), con il supporto dei colleghi delle Compagnie di Abbiategrasso (Milano), Cerignola (Foggia) e Andria (BAT) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Udine nei confronti di 7 persone ritenute responsabili di un ingente furto avvenuto nella notte tra il primo e il 2 aprile 2023 in uno stabilimento produttivo/commerciale di Rivignano Teor (Udine), nel corso del quale erano state asportate più di 1.500 cosce di prosciutto affumicato, del valore di oltre 200 mila euro.

Fondamentali sono state, secondo gli investigatori, i sopralluoghi effettuati e le riprese video acquisite, che hanno portato all'identificazione delle 7 persone indagate. I Carabinieri hanno anche individuato i mezzi adoperati, tra cui tre autoarticolati, con i quali era stata trasportata la merce rubata. Le sette persone sono state portate in carcere.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Maggio 2024, 10:38

