Nigeriano armato di forbici aggredisce il personale e sfascia il pronto soccorso

Ha minacciato medici e infermieri del pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano (Pavia), con un paio di forbici sottratte al personale. L'uomo, un 40enne di nazionalità nigeriana, in preda a una furia incontrollabile ha anche provocato danni alla struttura sanitaria. Un infermiere è rimasto ferito, in maniera non grave.

Fermato solo grazie al taser

Il fatto è accaduto domenica mattina. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti del commissariato di Vigevano che per immobilizzare l'uomo ed arrestarlo hanno anche dovuto utilizzare il taser. Quello registrato all'ospedale di Vigevano è l'ennesimo episodio di aggressione in un pronto soccorso, avvenuto proprio nella Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale sanitario (istituita lo scorso anno dal governo).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Marzo 2023, 09:31

