di Ida Di Grazia

1 - Rosso

2 - Arancione

3 - Azzurro

4 - Verde

Giovedì 1 Agosto 2019, 17:54

Dal sistema basato sui quattro colori si passa a quello su cinque numeri (da 1 a 5) a cui potranno essere associati cinque colori:per un'emergenza che necessita di un accesso immediato;per urgenze che vanno gestite entro brevissimo tempo;per interventi che vanno gestiti entro un'ora;per urgenze minori da gestire entro due ore;per interventi non urgenti da gestire entro quattro ore.L'accordo in sede di conferenza Stato-Regioni ha portato a una modifica delle Linee di indirizzo nazionali sul Triage Intraospedaliero e questo comporta una diversa classificazione dei codici di soccorso. Cambia la codifica nell'accettazione: da ora in poi saranno previsti codici numerici da 1 a 5 a cui le Regioni potranno associare un codice colore:per un'emergenza che necessita di un accesso immediato;per urgenze che vanno gestite entro brevissimo tempo;per interventi che vanno gestiti entro un'ora;per urgenze minori da gestire entro due ore;per interventi non urgenti da gestire entro quattro ore.Ci sarà un periodo di transizione di 18 mesi per l'attuazione. Per il presidente della Conferenza delle Regioni, «più che di una rivoluzione si tratta semplicemente di una evoluzione basata su positive esperienze che si sono concretizzate in alcune regioni.