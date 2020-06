Pronta la riapertura delle discoteche: ecco quali saranno le regole per chi vuole tornare a ballare

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Giugno 2020, 12:50

DaDopo le restrizioni dovute all'us dal prossimo 15 giugno riaprono anche cinema, teatri e, ma con nuove regole, come è stato per bar, ristoranti e alberghi. Le Regioni stanno studiando le disposizioni per permettere alle attività culturali di ripartire, anche se la regola principale resta quella del distanziamento sociale.Cinema e teatri prevederanno distanziamento all'interno delle sale, dove le persone saranno collocate a distanza l'una dall'altra e le prenotazioni verranno effettuate online per non avere file e assembramenti. Anche gli ingressi saranno scaglionati e differenziati nei percorsi dalle uscite. Tutti poi, personale e pubblico, dovranno indossare le mascherine all'interno dei locali. Se questo tipo di attività sembra essere stato abbastanza gestibile, il problema restava per discoteche e club che ora sembrano possano ripartire, ma quali saranno le condizioni?Bisognerà mantenere le distanze di sicurezza: un metro all'interno del locale e due in pista, come riporta anche il Corriere della Sera. Potranno riaprire solo gli spazi in cui si può ballare all'aperto, quindi terrazze e giardini, mentre le discoteche e i club chiusi ancora non hanno avuto il via libera. La mascherina è obbligatoria per i clienti quando non sarà possibile rispettare il distanziamento, mentre è sempre obbligatoria per il personale di servizio. Saranno vietate le consumazioni al bancone e si potranno avere percorsi differenti per il pubblico in entrata e per quello in uscita.