Esce di casa per buttare la spazzatura e viene colpito in testa da un proiettile

Esce di casa intorno a mezzanotte per gettare la spazzatura nei cassonetti condominiali ma viene colpito sulla fronte da un piccolo proiettile di piombo, fermatosi a pochi a centimetri da un occhio. E' quanto accaduto lunedì sera per le strade di via Egnazia, al quartiere Paradiso a Brindisi.



Vittima un 41enne, dipendente di una società partecipata del Comune di Brindisi. Il misterioso proiettile vagante di 8 millimetri - partito presumibilmente da un’arma ad aria compressa - ha oltrepassato la pelle fermandosi sull’osso frontale. Soccorso dalla moglie, il 41enne ha contattato immediatamente le forze dell’ordine. Poi, da solo, si è recato presso il Pronto soccorso dell’ospedale “Perrino” per essere medicato. Ora, su quando accaduto stanno cercando di fare chiarezza gli investigatori della Squadra mobile. Martedì 27 Agosto 2019, 15:36

