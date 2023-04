Profugo violenta una bambina di 9 anni nel centro di accoglienza di Crotone, arrestato 38enne del Camerun

di Redazione web

Il viaggio della speranza per trovare una vita migliore finito con uno stupro. Sarebbe successo proprio questo a una bambina di 9 anni originaria del Camerun e ospite del Cara di Isola Capo Rizzuto insieme alla famiglia. Per la violenza sessuale è stato arrestato dalla Squadra mobile di Crotone un 38enne suo connazionale, anch'egli ospite del centro in quanto richiedente protezione internazionale, profugo secondo l'accusa. Nei suoi confronti il gip del Tribunale crotonese ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale aggravata.

La denuncia della mamma

Le indagini sono state avviate dopo la denuncia della madre della vittima, alla quale la bambina aveva riferito che un loro connazionale aveva abusato di lei approfittando di un momento in cui l'uomo era rimasto solo in compagnia della minorenne nel suo alloggio. Dalle indagini della Squadra mobile sarebbero emersi riscontri al racconto della bambina per cui la Procura di Crotone, dopo aver valutato l'esito delle attività svolte, ha richiesto al Gip l'emissione della misura cautelare che è stata prontamente eseguita.

