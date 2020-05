Incinta dell'alunno, gli avvocati della prof: «Adeguare la legge, i 14enni di oggi sono diversi...»

Mattarella telefona alla figlia di un medico morto di Covid. Le sue parole sono commoventi

La difesa dellaal quale dava ripetizioni di inglese ha chiesto che la norma venga adeguata ai tempi attuali, perché l'articolo che punisce gli atti sessuali su minorenne risale addirittura a 90 anni fa, al 1930. L'architrave della linea degli avvocati Mattia Alfano e Massimo Nistri (che puntano all'assoluzione per tutti i capi di imputazione) è perciò la questione se un 14enne di oggi possa essere o meno equiparato ad un coetaneo degli anni '30: la donna rischia 7 anni di carcere per l'articolo 609 quater del codice penale.Nella memoria difensiva i due legali chiedono al collegio della terza sezione penale del Tribunale di Prato proprio questo: se il limite del quattordicesimo anno di età, individuato dal legislatore al momento del concepimento normativo, può dirsi ancora in linea con l'attualità del contesto societario. «Del tutto anacronistico - si legge - sostenere l'incapacità assoluta del minore di 14 anni. Su tutto, e in particolare sulla consapevolezza sessuale, non può non ricordarsi l'avvento di internet, e con quello l'introduzione degli smartphone che hanno reso la rete con le sue informazioni, i siti e i video liberamente accessibili a chiunque. Maggiore informazione, maggiore consapevolezza, maggiore, necessariamente, formazione, anche dal punto di vista sessuale».Di qui, dunque, «l'attualità di una rivisitazione della norma alla luce di una interpretazione evolutiva si coglie a maggior ragione ponendo l'accetto sul fatto che tale considerazione era emersa già in un contesto quale quello degli anni '70 ben diverso dall'attuale, in cui l'avvento della moderna società digitale ha radicalmente mutato l'approccio sessuale dei giovani, specialmente minorenni, anticipandone notevolmente l'età in cui ciascuno di essi vive certe esperienze e ne acquisisce la consapevolezza.Auspicata dalla difesa, dunque, è l'interpretazione evolutiva dell'articolo 609-quater, nella parte in cui considera l'incapacità assoluta di intendere e di volere del minore di 14 anni.