Professore sposato fa sesso a scuola con una studentessa di 16 anni, ma lei lo difende

È stato arrestato, ha perso il lavoro dae non può avvicinare la, ora 17enne, con la quale ha fatto. Ora rischia 20 anni di carcere ma ha fatto ricorso. Dalla sua parte c'è la stessa ragazza che all'epoca dei fatti aveva 16 anni. Il motivo? «Non mi ha mai forzata a farlo».d, un uomo sposato, è disperato e con lui anche la studentessa che sta cercando di difenderlo con tutti i mezzi a disposizione. La ragazza vuole incontrarlo di nuovo e sostiene che «Non mi ha mai detto di dire nulla, non mi ha mai spinto a fare qualcosa contro la mia volontà. Vorrei avere un contatto con lui».I due avrebbero avuto una relazione di circa sei mesi, dal luglio del 2017 allo scorso gennaio. La polizia ha colto in flagrante il professore di 29 anni mentre era nell'appartamento della sua alunna.