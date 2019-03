Prof di religione, arriva il concorso dopo 15 anni

Ultimo aggiornamento: 09:56

: più della metà, in Italia, sono precari. Eppure fanno lezione, danno i voti, partecipano agli scrutini di fine anno e come tutti i docenti della scuola pubblica, dalle elementari alle superiori, vengono retribuiti dallo Stato. Il motivo? Il concorso per insegnare religione non viene bandito dal 2004.che rilascia l'abilitazione all'insegnamento. Ma non passano mai di ruolo collezionando tristi record di precariato che raggiungono anche i 25 anni. Le nomine infatti sono solo annuali, quindi a tempo determinato, tanto che il numero degli insegnati precari ha superato quello dei colleghi di ruolo: sono 12.114 i docenti con contratto a tempo indeterminato a fronte dei 15.218 precari. Per loro infatti non ci sono state neanche classi di concorso dedicateIl senatore della Lega Mario Pittoni, presidente della Commissione istruzione, aveva presentato un emendamento al Dl semplificazioni poi messo da parte e presto diventerà un disegno di legge ad hoc. Come sarà il concorso? Il Sottosegretario all'istruzione Fioramonti, nell'ultima interrogazione parlamentare, ha spiegato che il concorso sarà ordinario e non riservato solo ai precari di religione. Una corsia preferenziale comunque ci sarà: nel concorso ordinario, infatti, sarà prevista una quota riservata ai docenti che hanno almeno 3 anni di servizio alle spalle anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.. Per loro, secondo quanto specificato nell'emendamento, resterebbero valide anche le graduatorie di merito del vecchio concorso: agli idonei inseriti viene assegnato, ogni anno, il 50% dei posti vacanti e disponibili in ogni regione in base alla suddivisione territoriale prevista dalle diocesi. Il restante 50% dei posti verrà invece attribuito ai vincitori dei prossimi concorsi. Secondo l'emendamento, il prossimo concorso sarà un esame orale. Non è prevista la prova in inglese, in considerazione del fatto che non è previsto l'insegnamento della religione in lingua straniera.