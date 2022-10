Prof mette una nota a una studentessa, il papà entra in classe e lo prende a schiaffi: «Non ti permettere mai più»

di Redazione web

Preso a schiaffi nei corridoi della scuola, perché aveva messo un brutto voto ad un'alunna. Un professore 34enne dell'Istituto tecnico Majorana di Bari, è stato picchiato dal papà della studentessa, che prima lo avrebbe minacciato, poi intimandogli di non permettersi più di sgridare la ragazza, ha inizato a colpirlo al volto, finché la chiamata ai carabinieri non lo ha fatto desistere dall'aggressione.

Schiaffeggiato per una nota

Il docente di economia aveva messo una nota all'alunna per la sua condotta in classe, dopodiché la studentessa ha riferito quanto accaduto alla sua famiglia: il padre della ragazza è entrato nella scuola, dirigendosi nella classe dell'insegnante, richiamato all'esterno. Una volta nel corridoio, l'uomo avrebbe iniziato ad urlare nei suoi confronti per poi schiaffeggiarlo, incurante del fatto che si trovasse all'interno di una scuola.

Professore in ospedale

Al professore sono state riscontrate lesioni al volto guaribili in sei giorni, mentre il presunto responsabile dell'aggressione è stato identificato grazie all'ausilio delle immagini delle telecamere della scuola di Bari.

Ora, però, l'insegnante è sotto choc. «Ho il terrore solo a pensare di poter ritornare in quella scuola dove due balordi non hanno esitato a riempirmi di schiaffi senza che io potessi spiegare nulla né difendermi, entrando impuniti a scuola e andati via come se nulla fosse accaduto», sono le parole del professore, raccolte dal Corriere del Mezzogiorno subito dopo l'aggressione.

L'aggressore, 34enne, è stato posto ai domiciliari.

