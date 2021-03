Prof morto a Biella, l'autopsia: «Problema cardiaco improvviso. Nessun segno di legame col vaccino»

Nessun segno di collegamento tra il vaccino e la morte di Sandro Tognatti, il professore di clarinetto scomparso a 57 anni poco meno di un giorno dopo la prima dose del vaccino AstraZeneca anti Covid. Stando alle prime informazioni, dall'autopsia eseguita questa mattina sarebbe emerso che la causa del decesso è legata ad un problema cardiaco improvviso: durante l'esame autoptico non sarebbe insomma emerso nessun segno che permetta di collegare la morte alla vaccinazione.

L'autopsia, durata più di due ore, è stata effettuata dal dottor Roberto Testi, medico legale e presidente del Comitato tecnico-scientifico dell'Unità di crisi della Regione Piemonte per l'emergenza Coronavirus. Sulla morte di Tognatti, 57 anni, la Procura di Biella ha aperto un fascicolo che ipotizza, al momento a carico di ignoti, l'omicidio colposo. Non sono previste analisi, intanto, sulle dosi di AstraZeneca sequestrate in tutta Italia dai carabinieri del Nas. Il provvedimento è stato infatti disposto dal procuratore Teresa Angela Camelio a scopo cautelativo.

