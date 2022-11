Prof di elettronica e youtuber: «Dispensa consigli d'amore». La Gdf gli contesta 360mila euro non dichiarati

di Redazione web

Sul web insegna l'amore. O meglio ingegneria dell'amore. Si chiama Massimo Taramasco, il professore di elettronica di 55 anni, docente all’ITIS di Savona, a cui la guardia di finanza contesta la mancata dichiarazione di 360 mila euro, guadagnati come youtuber. «Non ho evaso neppure un euro di quanto mi viene contestato. Ho sempre pagato tutte le tasse che dovevo pagare. Non un solo euro ho evaso» si difende il prof interpellato da Repubblica.

Consigli sull'amore

Taramasco, avrebbe anche una seconda colpa, secondo i finanzieri che hanno svolto le indagini sul suo conto, quella di non aver chiesto l'autorizzazione alla scuola, per un'attività che svolge da circa 10 anni e che gli è valsa decine di migliaia di followers per un totale di 37 mila video pubblicati. Sui cinque canali diversi che aveva messo in piedi sulla piattaforma digitale, Taramasco dispensava consigli sull’amore, la seduzione, su come conquistare il partner.

In casa dell'insegnante sono state rinvenute apparecchiature tecnologiche per la registrazione dei video e la documentazione attestante i pagamenti ricevuti per l'attività di youtuber, per la quale il Decreto Legislativo nr. 165/2001 obbliga alla richiesta di autorizzazione presso l'ente di appartenenza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Novembre 2022, 17:25

