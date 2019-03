Prof bestemmia e lancia sedie in classe: «Ecco perché l'ha fatto». Alunni e genitori lo difendono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha perso le staffe e ha iniziato a, lanciandole contro un muro davanti ai suoi alunni durante la lezione: protagonista della vicenda, avvenuta a Merate (Lecco), un professore di scuola media di 49 anni, ex assessore all’Ambiente in un paese del circondario.Come scrive il quotidiano Il Giorno, dopo aver perso la testa l’insegnante si è subito reso conto di aver esagerato e si è scusato con studenti, colleghi e dirigente scolastico per la sfuriata choc: il 49enne ha spiegato di essere in une di aver bisogno di un aiuto e attualmente è in malattia. Attualmente non è in servizio, ha detto a Il Giorno il preside reggente Dario Crippa, che non ha voluto dare informazioni aggiuntive per motivi di riservatezza.Secondo, l’insegnante avrebbe passato un periodo non facile dopo una polemica, lo scorso dicembre, in cui fu chiamato in causa da un consigliere regionale del Movimento 5 Stelle: quest’ultimo lo accusava di non essere attento all’ambiente, dopo che per una festa aveva chiesto ai suoi alunni di addobbare la classe con decine di bicchieri di plastica. Qualche giorno fa il crollo emotivo, con sedie scagliate in aula e bestemmie: nonostante tutto però sia gli alunni che i genitori lo difendono e si schierano proprio con il professore.