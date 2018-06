Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lache ha aggreditod'inglerse del figlio dellaAlbinoni di Selvazzano, periferia ovest di Padova, ha chiesto scusa alla professoressaL'insegnante, rea di aver messo un 4 al ragazzo dopo l'interrogazione, ha riportato la rottura del setto nasale e un vero e proprio trauma psicologico.Il ragazzino è stato bocciato, ma la madre continua la sua crociata: «Immaginavo che lo avrebbero bocciato anche se contavo sulla comprensione degli altri professori, evidentemente gli hanno abbassato qualche voto», ha dichiarato la donna al Mattino di Padova. I genitori hanno spiegato che il ragazzo ha intrapreso una carriera sportiva che lo porta spesso a stare fuori dall'Italia. I suoi impegni lo hanno portato a trascurare lo studio, così dopo il 4 all'interrogazione la madre aveva chiesto alla professoressa una seconda possibilità, un'altra interrogazione per evitare che venisse bocciato, ma al rifiuto dell'insegnante è scattata la reazione.«So che ho esagerato, non dovevo fare quel gesto, ma la prof aveva l'obbligo di tornare a interrogare mio figlio. Il ragazzo gode dei benefici della legge 122 relativa a chi partecipa alle gare sportive organizzate dalle federazioni, che prevede addirittura un programma personalizzato per questi studenti. Disposizioni che sono state sottoscritte da tutti i docenti e dalla preside dell'Istituto comprensivo. Mi domando perché la professoressa, su richiesta del ragazzo prima e di noi genitori dopo, non ha voluto interrogarlo», ha continuato la mamma.