Priscilla, morta a 17 anni per meningite fulminante: funerali in streaming visti da 9mila persone

Ci volevano essere ai funerali gli amici di, diciassettenne comascaper una. Ma le nuove disposizioni sulpermettono cerimonie solo in forma privata.Così in tanti - riporta la Provincia di Como - hanno seguito la celebrazione dal cimitero insulla pagina Facebook della chiesa evangelica Adi di Erba. Sono oltre novemila infatti le visualizzazioni fino ad ora.«Per venire incontro alle esigenze dei familiari e per permettere a tutti di partecipare a questo momento - è spiegato sulla pagina della chiesa - sarà trasmessa la diretta della cerimonia» . «La nostra preghiera - prosegue il messaggio - non vuole cessare di elevarsi a Dio per chiedergli di consolare il cuore di tutta la sua famiglia e di tutti noi che l'abbiamo amata come sorella».