Primark promuove la nuova collezione primavera-estate e sceglie una modella senza un dente

Modelle imperfette. Questa è la tendenza del momento, a quanto pare. Dopo lecurvy di H&M arriva la modelladi. La ragazza è apparsa posando con i costumi della nuova linea primavera-estate del noto brand britannico, con l'intento di mandare un messaggio positivo.I corpi perfetti, non esistono, o almeno sono veramente pochi. La tendenza della moda ora sembra essere diventata quella di mostrare la bellezza delle donne con i loro piccoli difetti, con le loro imperfezioni che allo stesso tempo le caratterizzano diventandone anche punti di forza. Il marchio di abbigliamento high street ha pubblicato una foto di due modelli, Symone Lu e Lucy Knell, che indossano l'ultima linea di costumi da bagno su Instagram lunedì accanto alla didascalia: «La stagione di Vaycay è alle porte e lasciamo le nostre preoccupazioni dietro di noi».L'iniziativa è stata molto apprezzata anche dagli utenti che hanno parlato di questa campagna pubblicitaria come un'ispirazione. Non è la prima volta che Primark è stato elogiato per aver utilizzato modelli poco convenzionali nelle sue campagne. A gennaio, gli acquirenti hanno elogiato il marchio per aver scelto un giovane ragazzo con vitiligine nelle immagini delle campagne nei suoi negozi.