Prigioniera in casa, non può pagare l'affitto: il dramma di Lucia e l'appello della famiglia

e per colpa della pandemia dida settimane è praticamente costretta ad essere prigioniera in casa sua: non perché abbia contratto il virus, ma perché soffre di diverse patologie, come diabete, insufficienza venosa agli arti inferiori con tromboflebite, stati d'ansia e claustrofobia., non può dunque andare alle Poste a pagare l'affitto con i soldi del reddito di cittadinanza, che la aiutano a sopravvivere: ed è costretta a fare i conti con la burocrazia nonostante una delega notarile che permette all'ex marito di agire in suo nome.Quella di Lucia, cagliaritana, potrebbe essere la storia di qualsiasi persona in quarantena. «Vive da sola e da qualche mese percepisce il reddito di cittadinanza - spiega all'ANSA il figlio Emanuele - Mio padre nel '94, anche prima della separazione, aveva stipulato una delega notarile nel caso mia madre non potesse più muoversi a causa del suo stato di salute. Mia madre è in affitto e, con il reddito di cittadinanza, riceve 280 euro della cosiddetta 'quota B' sulla carta apposita. A fine febbraio era riuscita ad avvicinarsi alle Poste per firmare di persona il mandato per il bonifico. Purtroppo le sue condizioni sono peggiorate e la situazione legata al Covid non aiuta: soffrendo di claustrofobia anche il semplice uso della mascherina, le provocava gravi stati d'ansia». In pratica non esce più di casa.Il, tentano di pagare l'affitto ma non ci riescono perché la normativa richiede la presenza di Lucia. «Ho contattato forze dell'ordine, Inps e il direttore dell'ufficio postale ma non siamo riusciti a sbloccare la situazione - dice esasperato Emanuele - La padrona di casa sta aspettando anche l'affitto di aprile, ma non possiamo fare niente». Referenti locali di Poste e Inps, interpellati dall'ANSA, hanno risposto di aver rispettato le regole e non sanno come intervenire.. Il 23 aprile scorso l'ufficio stampa del ministero ha rassicurato che «non è operativo il meccanismo di decurtazione previsto dalla norma», quindi i soldi degli affitti rimarranno nella card del reddito di cittadinanza. E ha aggiunto: «Per quanto riguarda la delega, gli uffici Inps stanno facendo un approfondimento» e «». Nel frattempo Lucia continua a non poter pagare l'affitto.