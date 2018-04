Pasquetta col sole in tutta Italia, ma da martedì torna il maltempo Previsioni

Meteo Pasquetta, sole e caldo su tutta Italia: ma durerà poco​

Unaall'insegna del bel tempo in tutta la Penisola: gli italiani possono godersi i pranzi all'aperto con un bell'anticipo di primavera. Il giorno di festa, con, non dovrebbe essere rovinato, ma da domani ilpotrebbe tornare a interessare il nostro paese. Lo riporta IlMeteo.it Tra martedì e mercoledì giungerà una nuova perturbazione, la prima di aprile, che interesserà soprattutto le nostre regioni centrosettentrionali. Giovedì la sua retroguardia, associata ad aria più fresca e instabile, avrà ancora strascichi tra il Nord-Est e il Centro e coinvolgerà marginalmente anche il Sud. Seguirà, verso il prossimo fine settimana, un nuovo miglioramento caratterizzato da temperature in deciso rialzo. Lo affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo.in base ai dati forniti dal bollettino Meteomont, nelle prossime ore il pericolo valanghe sarà da grado 4 (forte) a grado 3 (marcato) sulla maggior parte delle Alpi. Pericolo di grado 3 (marcato) sull'Appennino emiliano e su quello toscano, di grado 2 (moderato) sul resto dell'Appennino e sui rilievi della Sicilia.tempo abbastanza soleggiato in gran parte del Centro-Sud. Al mattino qualche schiarita anche al Nord-Est. Molte nuvole fin dal mattino al Nord-Ovest e sull'alta Toscana con le prime isolate precipitazioni tra Valle d'Aosta, Piemonte e Ponente ligure. Nel pomeriggio piogge più diffuse al Nord-Ovest con neve sulle Alpi oltre i 1500-1700 metri. Tra sera e notte peggiora anche al Nord-Est e in Toscana, precipitazioni anche intense tra Piemonte, ovest Lombardia e Liguria centro-occidentale. Temperature minime per lo più in rialzo, massime in calo al Nord-Ovest, in ulteriore aumento al Centro-Sud, con punte di 23-24 gradi sulla Sardegna occidentale per effetto di intensi venti di Scirocco che soffieranno in tutti i mari di ponente. Intensi venti di Scirocco sui mari di ponente.Un martedì e un mercoledì di tempo instabile, ma da giovedì temperature in aumento su tutta l'Italia.