Previsioni meteo per Natale: da venerdì l'Anticiclone augura buone feste

Leper le festività portano buone notizie. «I giorni che ci accompagneranno alvedranno il graduale passaggio dalle fredde correnti nord-orientali a quelle più miti occidentali, legate alla robusta espansione dell'Anticiclone delle Azzorre». Lo spiega Andrea Colombo. meteorologo di 3bmeteo.com, che aggiunge: «Il clima tipicamente invernale di questi giorni tenderà a mitigarsi a partire da venerdì, con un aumento generalizzato delle temperature che proseguirà anche durante il weekend pre-natalizio.Tra ilil Sole dominerà la scena meteorologica italiana, con il termometro che tornerà sui 9-13°C nei valori massimi diurni. Stabilità e Sole prevalente caratterizzeranno il Natale, durante il quale l'anticiclone porterà i suoi massimi di pressione proprio sull'Italia. Ampio soleggiamento su buona parte della Penisola, specie su Alpi, versanti adriatici, ionici e Sicilia. Il versante tirrenico subirà invece un graduale aumento delle nubi, le quali risulteranno più estese e compatte tra Liguria e Toscana dove non sarà da escludere qualche locale pioggerella. Generale variabilità ma tempo asciutto tra Lazio, Campania, Umbria, Sardegna. Clima non freddo: gelate assenti pressochè ovunque e valori massimi in genere sui 7-9°C al Nord, 10-13°C al Centro, 12-15°C al Sud».