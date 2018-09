Piogge e temporali stanno interessando molte regioni d'Italia , per via di una perturbazione atlantica: il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che la giornata di oggi sarà caratterizzata da. Nel pomeriggio il tempo subirà un ulteriore peggioramento con le piogge e i temporali che si acuiranno non solo sul Triveneto e sulla Liguria, ma colpiranno fortemente l'Emilia Romagna con grandine attesa a Bologna e Rimini, ancora la Toscana e poi il Lazio fino a Roma, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo e giù fino al Molise e la Puglia.In serata e nottata mentre su gran parte del Nord le piogge cesseranno e il cielo tornerà poco nuvoloso, il maltempo continuerà ad interessare la Romagna con Rimini sotto forti piogge, le Marche, l'Umbria, ancora la Toscana con i temporali che dall'Appennino scenderanno fin verso Firenze, e poi l'Abruzzo, gran parte della Puglia e inoltre sulla Calabria tirrenica.