, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che da Domenica sera comincerà ad affluire aria via via più fredda, di origine artica, verso i settori centro-meridionali. Dal'irruzione fredda raggiungerà tutte le regioni con un calo termico iniziale di circa 5°C e valori massimi sotto i 20°C su gran parte d'Italia. Dail freddo si accentuerà, soprattutto di notte quando le temperature scenderanno fino a 5-6°C sia al Nord sia al Centro, e come previsti a Milano, Bologna, Firenze e Roma.