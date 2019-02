Meteo, alta pressione sull'Italia: «Weekend dal clima mite». Ma questo caldo è pericoloso, ecco perché

Tregua dal freddo in Italia, con le temperature massime su valori decisamente miti per la stagione: il nostro Paese sta facendo i conti con una vasta area di alta pressione nordafricana, che dispensa bel tempo. Il team del sito ilMeteo.it avvisa che nell'immediato futuro, a parte la prevista parentesi fredda ed instabile che oggi colpirà alcune zone del Sud, non ci saranno altri importanti cambiamenti su scala generale. Anzi, proprio a cavallo dell'imminente weekend, l'alta pressione non solo avvolgerà con il suo alito caldo tutto il Paese, ma prenderà ulteriormente energia regalando su molte zone del Paese un mite e tranquillo fine settimana.

Tuttavia ci saranno alcune eccezioni. Lo abbiamo detto e ripetuto più volte come le alte pressioni nei periodi invernali, non sianoe clima mite di giorno. Purtroppo, la loro forte capacità di comprimere l'aria nei bassi strati, è all'origine di. In primo luogo le nebbie le quali, proprio fra sabato e domenica, tenderanno sempre più a disturbare le aree pianeggianti del Nord a tratti anche fino alle ore centrali del giorno. Tuttavia, il pericolo maggiore, riguarderà ovviamente le ore notturne quando la visibilità potrà ridursi fino a pochi metri.