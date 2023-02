Prete pubblica la foto di un uomo nudo su Facebook, choc dei fedeli. Poi le scuse: «Mi hanno hackerato»

Il prete di Vasanello pubblica la foto di un uomo nudo su Facebook. Dopo alcuni minuti, che hanno scatenato il panico tra i fedeli, il post è stato rimosso. Ma il danno a quel punto era già fatto. Protagonista don Vincenzo Prato, parroco del piccolo paese al confine della Teverina.

Cosa è successo

Il prete ha pubblicato la foto sul suo profilo Facebook. Si vede un uomo completamente nudo in una camera da letto. Non è chiaro se si tratti del prete stesso o di un'altra persona. La stessa immagine è stata rimossa e subito dopo sono partite le scuse e le giustificazioni: «Chiedo scusa a tutti. Mi è stato hackerato il profilo. Ora provvederò con le autorità preposte. Sono mortificato e profondamente addolorato» ha scritto il sacerdote sul suo profilo, che poco dopo è stato oscurato. Poco prima il profilo di don Prato era stato anche taggato, insieme ad altri 90 circa, su un messaggio che invita a visitare un link di “giochi per adulti”.

