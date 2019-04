«Correte, c’è una persona svenuta a terra che non respira»: prete ubriaco salvato in extremis

Prete completamente ubriaco stramazza al suolo mentre cammina. «Correte, c’è una persona svenuta a terra, non respira!». Le ambulanze sono arrivate a sirene spiegate, dopo la segnalazione dei passanti in centro ad Ancona, temendo che si trattasse di qualcosa di grave. Ma quando i soccorritori sono sopraggiunti sul posto, hanno escluso il peggio.

Era un uomo che, messo a dura prova dall'alcol, aveva quasi perso i sensi ed era crollato lungo il marciapiede. Cose che, purtroppo, accadono quasi tutti i giorni nel capoluogo. Nulla di speciale, insomma. O forse no. Perché quello che a prima vista poteva sembrare un clochard ubriacone, in realtà era un prete.