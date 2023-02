Spunta una foto del prete nudo: «Chiedo scusa, sono stato hackerato» e chiude il profilo Facebook

di Redazione web

Un uomo nudo che si scatta una foto allo specchio, ripreso fino al busto e sotto la scritta "buongiorno". Nulla di imbarazzante in realtà, se non fosse che questa foto è comparsa sul profilo Facebook di don Vincenzo Prato, parroco di Vasanello, comune in provincia di Viterbo, creando al religioso si, qualche imbarazzo.

La foto è stata rimossa poco dopo la sua apparizione, ma il web non perdona ed è comunque diventata virale, tanto da costringere il prete a giustificare l'accaduto: «Chiedo scusa a tutti, mi è stato hackerato il profilo. Ora provvedo con le autorità preposte. Sono mortificato e profondamente addolorato», ha scritto Don Vincenzo che ha deciso di chiudere il suo profilo.

La foto osé

Persino Fiorello nel suo programma mattutino su Rai2 non ha resistito a dare eco alla notizia, di cui ovviamente il protagonista è piuttosto rammaricato, come scrive il Corriere di Viterbo. «Che poi, forse, non c’è stata nessuna premeditazione, magari questo irresponsabile si è voluto divertire quando ha capito di essere entrato nel computer di un prete. Il Signore mi aiuti. Le lascio immaginare il mio stato d’animo da quando, lunedì mattina, mi ha telefonato un mio nipote in lacrime chiedendomi se fossi impazzito. Ecco come l’ho saputo», rivela il parroco di Vasanello ancora turbato dalla foto osè.

Solidarietà e fango

E la comunità di Vasanello che frequenta la parrocchia è ancora scossa dalla notizia, anche se c'è chi ostenta giudizi pesanti nei confronti del sacerdote. «Chi mi restituirà la serenità con tutto il fango che mi sta piovendo addosso»?

