Don Fusari, il prete culturista spopola su TikTok: «Fede e bellezza». I commenti: Gianluca Vacchi ha preso i voti?

di Giuliano Cocco

Le vie del Signore sono infinite, dicono i fedeli. E allora, in chiesa c'è spazio anche per figure non convenzionali, come Don Giuseppe Fusari, soprannominato "il prete culturista di TikTok". Sul suo profilo, dove vanta quasi 20mila follower, parla di Dio ai più giovani, ma anche a fedeli più attempati. Si presenta con un look curato, con barba e capelli sempre in ordine. A spiccare però, è il fisico scolpito, che svela l'attività parallela di culturista. Davanti alla telecamere posa con una camicia attillata, che non contiene le braccia muscolose sulle quali sono impressi alcuni tatuaggi.

Chi è Don Fusari

Don Giuseppe Fusari ha 57 anni.

Don Fusari, che ha vinto due medaglie d'oro ai campionati di body building nel 2021, aveva anche un profilo Instagram (fit.priest) che è stato però chiuso. Lì, si poteva leggere una massima della sua vita: «Un prete che nutre la mente con lo studio e con la storia dell'arte, e forgia il corpo in palestra coi pesi, cerca un equilibro che forse è possibile».

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Novembre 2023, 12:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA