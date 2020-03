Giannelli, presidente associazione Presidi: «L'anno scolastico non sarà perso neanche con proroga del blocco»

«Una proroga della chiusura delle scuole non renderebbe assolutamente invalido l'anno scolastico». Lo ha detto all'Adnkronos Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi nel promo giorno di stop alle lezioni per contenere il contagio da coronavirus. «Certamente - ha spiegato Giannelli - ci sarebbe una riduzione della preparazione per gli studenti ma i professori terranno conto della situazione e comunque chi non ha gli esami proprio quest'anno avrà tutto il tempo di recuperare». Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Marzo 2020, 19:05

