Pregliasco: «Rivedere le regole sulla quarantena. E serve lockdown per i no-vax»

Rivedere le quarantene dei positivi o dei contatti dei positivi, nell'ambito di una revisione delle regole almeno per i vaccinati. Dopo le parole di Matteo Bassetti, anche il virologo Fabrizio Pregliasco, all'Adnkronos Salute, sottolinea la necessità di cambiare le carte in tavola per evitare un Paese paralizzato.

«È chiaro che in questa fase e con questa diffusività di Omicron dobbiamo considerare delle variazioni sulle modalità con cui interveniamo - afferma Pregliasco - altrimenti si va comunque verso un lockdown generalizzato vedendo quante persone oggi vaccinate, ma con figli giovani, sono costrette a casa in quarantena per contatti con positivi. Le indicazioni precedenti andavano bene con una contagiosità diversa, ora dobbiamo pensare a modalità differenti».

Lockdown per i non vaccinati

«Le democrazie occidentali hanno abdicato alla possibilità dell'eradicazione del virus. Pensiamo a quello che avviene in Cina, dove per un centinaio di casi chiudono una città di dieci milioni di abitanti: da noi non si può fare. Oggi con Omicron, però, il tentativo deve essere di mitigare la diffusione del virus e spalmare l'aumento dei casi nel tempo, evitando che gli ospedali vadano in tilt. A questo punto per quel 10% di italiani che non si sono ancora vaccinati oggi c'è un rischio davvero alto di contagi, quindi si potrebbe prendere in considerazione un lockdown, solo per loro, magari limitato a 15 giorni. In Germania ha funzionato molto bene e oggi gli ospedali respirano».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Dicembre 2021, 11:07

