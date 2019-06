Precipita dal terzo piano: grave un bimbo di 8 anni. «Stava giocando col fratellino»

Giovedì 6 Giugno 2019, 13:11

Unè ricoverato in gravi condizioni aall’ospedale Cannizzaro, dopo esseredella casa in cui abita insieme alla famiglia: è successo ieri a Enna nel tardo pomeriggio, intorno alle 20. Il piccolo si trovava insieme al fratello minore, che ha 6 anni: a un certo punto, raccontano i media locali, il padre si è allontanato per qualche minuto per andare in garage, e il bimbo, mentre giocava con il fratellino, si sarebbe sporto da una finestra.In quel momento il bambino potrebbe aver perso l’equilibrio per poi precipitare nel vuoto: dopo aver visto il bimbo per terra, e il fratellino affacciato alla finestra terrorizzato, i passanti hanno dato l’allarme. Il bambino è stato trasportato prima in ospedale a Enna, poi nel nosocomio catanese: i due piccoli vivono con il papà, italiano, mentre la mamma thailandese un anno fa è tornata nel suo Paese lasciando la famiglia.