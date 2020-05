Precipita dal settimo piano e muore a 17 anni davanti alla mamma

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Maggio 2020, 22:45

Tragedia nel pomeriggio a San Giorgio a Cremano nel napoletano. Attorno alle 19 un'adolescente è precipitata dal settimo piano di un palazzo neldi via Pittore, nel pieno centro cittadino. La vittima, una 17enne affetta da disabilità, è morta sul colpo. Sul posto le forze dell'ordine e il personale del 118, il quale non ha potuto fare altro che constatare il decesso della giovane.Ancora in corso le verifiche degli investigatori per accertare le esatte dinamiche dei fatti: la 17enne si trovava in casa con la madre. Sul posto i vigili urbani hanno evitato la formazione di assembramenti, mentre un'anziana parente della vittima ha accusato un lieve malore.