Precipita col parapendio: gambe rotte e maxi multa. «Controllavo le arnie delle api»

AVIANO - Va a “controllare” le api con il parapendio, perde quota e precipita, fratturandosi le gambe. Soccorso dai medici dell’eliambulanza è stato trasportato in ospedale a Udine per la frattura del femore, di un anca e politraumi costali. Il suo quadro clinico, seppure serio, non preoccupa i medici udinesi che, seppure a scopo precauzionale, lo hanno trasferito nella terapia intensiva ortopedica. Poi l’amarissima sorpresa per il 53enne Daniele De Biasio, di Montereale, al quale è stata contestata l’uscita di casa violando le prescrizioni anti epidemia Covid-19, tanto che gli è stata appioppata una multa salata. Nel primo pomeriggio di ieri l’uomo, in barba ai divieti, ha deciso di farsi un giretto col parapendio, con la scusa di controllare le arnie e le api (temevo - avrebbe detto - sciamassero) che in montagna a Maniago. Qualcosa è però andato storto. Trascinato da una corrente è finito ad Aviano dove, all’altezza della casera Zai a 1300m metri, poco dopo le 15.30, ha perso il controllo della vela, precipitando. Immediato l’allarme che ha messo in moto i volontari del Soccorso alpino e il 112. Poi l’uomo, miracolato, è stato trasportato a Udine.



Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Aprile 2020, 10:42

