Precipita dal palazzo e muore dopo un volo di 12 metri: è il secondo caso in pochi giorni in città Un uomo di 40 anni, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è precipitato da una palazzina perdendo la vita







di Redazione web Sgomento. E' questo il sentimento che si respira nell'aria a Fermo oggi (9 maggio) dopo un'altra tragedia consumata a soli pochi giorni da quella di domenica scorsa con un giovane caduto dal balcone. Un uomo di 40 anni, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è precipitato da una palazzina perdendo la vita dopo un volo di 12 metri. I soccorsi I vani interventi Sul posto la Croce Azzurra di Porto San Giorgio e il personale dell'automedica che, tuttavia, non è riuscita a far nulla. Alle 12 era stato lanciato l'allarme ma neanche l'intervento dell'eliambulanza ha evitato il dramma. Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Maggio 2023, 18:48

