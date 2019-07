Donna di 44 anni precipita per 20 metri in un dirupo: è gravissima

TRIESTE - Il Soccorso Alpino e speleologico è intervenuto con otto uomini assieme ai sanitari, all'ambulanza e all'elisoccorso del Friuli Venezia Giulia a Prosecco per soccorrere una donna di Trieste, P.B. le sue iniziali di 44 anni, precipitata dopo un volo di una ventina di metri sotto la strada napoleonica. L'allarme è arrivato intorno alle 12 grazie ad una persona che si è affacciata ed ha notato il corpo dall'alto. Le squadre di soccorso giunte da terra sul posto hanno atteso in un primo tempo l'arrivo dell'elicottero per valutare se effettuare il recupero con il verricello, ma non è stato possibile a causa del forte vento che rendeva l'apparecchio instabile: il tecnico di elisoccorso e l'equipe tecnica sono stati sbarcati a Monte Grisa e accompagnati sul posto con un mezzo. La donna è stata stabilizzata sul posto, immobilizzata con l'ausilio della spinale e trasportata con la barella in portantina lungo un sentiero fino alla soprastante strada dove l'attendeva l'ambulanza. Al momento in cui è stata ritrovata, la donna era cosciente e parlava ancora, ma è in condizioni molto gravi, politraumatizzata. Il suo volo è stato rallentato dalla vegetazione presente. E' stata trasportata all'Ospedale di Cattinara in ambulanza. Lunedì 15 Luglio 2019, 14:58

