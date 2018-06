In sella alla sua moto si scontra con un'auto: centauro perde la vita

Domenica 17 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

PRECI - Un'altra tragedia, un altro drappo nero. Un motociclista di 67 anni, della provincia di, è morto in un seguito a un incidente stradale avvenuto vicino a Preci, lungo la strada che porta a Norcia. Il terribile scontro è avvenuto questa mattina poco dopo le 11,30. La moto condotta dall'uomo si è scontrata con un'auto, per cause ancora in corso di accertamento con il 67enne che è morto sul sul colpo.A dare l'allarme è stato lo stesso automobilista coinvolto nell'incidente. I sanitari del 118 accorsi sul posto - in un primo momento era stato allertato anche l'elisoccorso Icaro - non hanno potuto fare altri che constatare la morte dell'uomo.