Prato, Tampona un'auto e prende a morsi i carabinieri: arrestato un 40enne rumeno

Tampona un'auto e poi si scaglia contro i Carabinieri. E' stato arrestato, in stato di ubriachezza, un rumeno di 40 anni che, nella notte di venerdì scorso a Prato è stato fermato da una pattuglia. Come riporta La Nazione, inizialmente, i militari della sezione radiomobile erano intervenuti credendo che fosse in corso un litigio conseguente un sinistro stradale. Ma arrivati sul posto, i Carabinieri si sono trovati davanti al rumeno, in evidente stato di alterazione alcoolica che ha iniziato ad offenderli scagliandosi su di loro.

Gli investigatori, in una nota, comunicano che l'uomo è stato bloccato e messo in sicurezza anche con l'ausilio di una pattuglia della tenenza di Montemurlo. Nella colluttazione uno dei militari del radiomobile è rimasto ferito alla mano destra, essendo stato anche morso dal rumeno.

La ricostruzione

La successiva ricostruzione dei fatti ha fatto emergere che il 40enne aveva seguito in modo molesto un'altra autovettura, suonando ripetutamente con il clacson per poi tamponarla in modo lieve.

La conducente del veicolo tamponato, spaventata, aveva chiamato telefonicamente il marito che nell'arco di qualche minuto l'aveva raggiunta per verificare quanto accaduto e, dopo essere stato minacciato e percosso dallo sconosciuto, aveva richiesto aiuto al 112. Il 40enne è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Al momento, la Procura, dopoa aver verificato il fatto che l'uomo fosse incensurato, ha liberato l'uomo, in attesa della convalida dell'arresto, che arriverà entro 15 giorni.

