Mangiano di tutto al ristorante e prima del conto si danno alla fuga

Mangiano al ristorante e scappano senza pagare il conto. E' successo a Sirolo, perla del Conero nelle Marche. Sembra la scena di una commedia all’italiana (chi non ricorda la settimana da sbafo del Conte Mascetti, interpretato da Ugo Tognazzi, in “Amici miei – Atto II” o la fuga dall’osteria dei quattro fuoricorso nel film “I laureati” di Pieraccioni?), ma anziché strappare un sorriso davanti allo schermo, ha lasciato con l’amaro in bocca gli inconsapevoli coprotagonisti della “goliardata”.

A darsela a gambe levate, martedì scorso dopo un pasto luculliano consumato in un noto locale di via Monteconero a Sirolo, sono stati due uomini e una donna. La notizia è riportata da Il Corriere Adriatico.

