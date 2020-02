Entra nel supermercato e prende a martellate due clienti: fermato dalla Polizia

Con un martello ha colpito alla testa due clienti in fila alle casse di un supermercato di Potenza, in viale del Basento, alla periferia della città: un uomo di circa 30 anni, di nazionalità italiana, è stato poi fermato dalla Polizia. Le due donne sono state trasportate dal 118 all'ospedale San Carlo, una in codice giallo e l'altra in codice verde: sono tuttora in osservazione ma - secondo quanto si è appreso - le loro condizioni non destano preoccupazioni. L'uomo - che avrebbe problemi psichici - è entrato nel supermercato intorno alle ore 13.40 e, vicino alle casse, si è avventato contro le due clienti, colpendole col martello. Ha poi colpito anche il direttore del supermercato, intervenuto per fermarlo e rimasto ferito in modo lieve. Uscito dal supermercato, l'uomo è fuggito a piedi, ma è stato fermato dalla Polizia a poche centinaia di metri di distanza. Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Febbraio 2020, 22:20

