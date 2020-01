Scontri ultrà a Potenza: un morto. Arrestate 25 persone

Leggi anche > Scontri tra ultrà a Potenza: tifoso di 39 anni travolto e ucciso da un'auto, un giovane gravemente ferito



In un primo momento era stato arrestato il conducente del veicolo, poi erano stati arrestati e posti ai domiciliari 24 supporter del Melfi. Intorno all'una di notte i domiciliari si sono trasformati in arresti in carcere. Sono in corso indagini da parte della polizia di Potenza, coordinate dalla Procura della Repubblica del tribunale. Scontri ultrà a Potenza. In carcere 25 persone dopo l'omicidio di Fabio Tucciariello, 39 anni, tifoso della Vultur Rionero, investito ieri da un'automobile occupata da tifosi del Melfi. Il fatto è avvenuto dopo una rissa fra supporter delle due tifoserie avvenuta in mattinata, prima della partita, in un'area di servizio sulla statale 407 «Basentana» in territorio di Vaglio di Basilicata.

Convocato per questa mattina in Prefettura a Potenza il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Invitati i presidenti delle due società, i sindaci di Melfi e Rionero in Vulture oltre al presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Lunedì 20 Gennaio 2020, 08:43

