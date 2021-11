Positivo al Covid esce con gli amici, nei locali e anche dal medico: denunciato

Positivo al Covid, aveva deciso di non rinunciare alla sua vita sociale e durante il periodo della quarantena incontrava gli amici, frequentava locali e andò addirittura in uno studio medico per effettuare una visita specialistica. Protagonista della vicenda un siracusano di 49 anni, che è stato denunciato dai Poliziotti del Commissariato di Ortigia per aver violato le disposizione sul contenimento sanitario cui è sottoposto.

