Positivo al coronavirus, viola la quarantena per andare a fare la spesa: denunciato

Trovato positivo al coronavirus dopo averlo contratto alcune settimane fa in una palestra, era uscito per andare a fare la spesa nonostante l'obbligo di quarantena: nel corso di servizi mirati al rispetto delle limitazioni imposte per l'emergenza Covid-19, i Carabinieri della Stazione di Manziana hanno denunciato a piede libero un uomo del posto.



L'uomo, risultato positivo al virus, aveva contratto il Covid-19 settimane fa in una palestra di Manziana. Al termine delle verifiche specifiche, i Carabinieri hanno accertato che il predetto, nonostante l'obbligo di quarantena, era uscito dalla sua abitazione per andare a fare la spesa in un vicino negozio di generi alimentari. Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Marzo 2020, 17:19

