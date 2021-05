Due caffè, due cola e acqua a 46 euro: lo scontrino del bar fa discutere. Il proprietario: «Bastava leggere i prezzi»

Due caffè, due Coca-Cola e una bottiglietta d'acqua. Prezzo totale: 46 euro. Sta facendo molto discutere lo scontrino di un bar a Positano, pubblicato sui social da una cliente indignata per un conto così alto. Il proprietario del locale, però, si difende: «Bastava leggere il listino prezzi».

Il caso era emerso ieri, con la pubblicazione dello scontrino, da parte della cliente, sui social. Il proprietario del bar di Positano, nella splendida cornice della penisola sorrentina, difende però la politica dei caffè a 10 euro ciascuno. A PositanoNews, Lulù Fiorentino, che gestisce il bar, ha infatti spiegato: «Bastava consultare i prezzi sui menù. Tra l'altro, quella donna dovrebbe sapere la differenza tra il bar di una stazione o di Marano. Qui ci si gode la consumazione seduti sulla spiaggia di Positano, con un panorama mozzafiato».

Il proprietario del bar poi aggiunge: «Abbiamo anche la musica dal vivo e quindi è chiaro che non si può pagare una bottiglietta d'acqua o un caffè 1,50 euro. I musicisti vanno pagati, è normale. Questo fa capire lo spessore della gente che c'è in giro». Lulù Fiorentino cita anche i prezzi dei locali in altre città italiane: «Sono stato a Firenze con mia moglie e i miei figli, in un bar a piazza della Signoria. Ho pagato quattro caffè, quattro spremute d'arancia e quattro toast 96 euro».

