Esce di strada col furgone e finisce capovolto nel fosso: panettiere ferito

FOSSALTA DI PORTOGRUARO - Con il furgone esce di strada e finisce nel fosso: panettiere ferito, finisce all'ospedale. E' accaduto questa mattina, 24 aprile, poco dopo le 7.30, a Villanova di Fossalta di Portogruaro.



L'uomo, che lavora per un panificio artigianale di Portogruaro, stava percorrendo via Ita Marzotto che da Portogruato porta alla popolosa frazione di Fossalta. Poco prima di entrare nell'abitato del paese, in prossimità di una curva, il panettiere ha perso il controllo del furgoncino Peugeot. Inutile per il conducente cercare di mantenere in strada il veicolo. Si è prima girato su se stesso, poi è volato nel fossato a bordo strada, capovolto di lato.



La richiesta di aiuto è arrivata al 112 che ha inviato i Vigili del fuoco con i sanitari del 118 e i carabinieri. Per liberare il malcapitato i vigili del fuoco hanno posizionato una tavola, che gli ha permesso di raggiungere l'altra sponda del fossato. A quel punto l'uomo è stato consegnato ai sanitari che lo hanno trasferito in ambulanza al Pronto soccorso di Portogruaro. E' stato sottoposto alla diagnostica che ha evidenziato un politrauma, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Ultimo aggiornamento: 09:44