Portofino, turista precipita dal balcone dell'albergo e muore: era rimasto chiuso in balcone con la moglie

Un turista americano di 43 anni è morto la scorsa notte dopo essere precipitato dal balcone di un albergo nella baia di Paraggi, vicino a Portofino, dove stava passando le vacanze con la moglie. L'uomo, secondo quanto ricostruito, è rimasto bloccato sul terrazzo e ha provato a calarsi a terra facendo un volo di tre metri: è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri.

La dinamica

L'uomo era rientrato in albergo insieme alla moglie e stavano passando la serata sul balconcino dell'hotel. Quando hanno provato a rientrare in stanza si sono accorti che la porta finestra si era chiusa senza possibilità di riaprirla. Secondo la testimonianza della moglie, in stato di choc, la coppia avrebbe provato senza successo a contattare la hall dell'albergo per chiedere aiuto, così l'uomo ha deciso di calarsi da un'altezza di tre metri. A farlo precipitare sarebbe stata una mattonella che avrebbe ceduto.

