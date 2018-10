Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il panificiodiè un posto storico, l'unico presente nel borgo, un luogo magico in cui i vip che frequentano la celebre piazzetta trovano focaccia e pane: ma nella notte un incendio accidentale è scoppiato proprio nel panificio Canale, con una persona che era al lavoro che è rimasta intossicata, per fortuna in modo non grave.L'origine del rogo pare sia da attribuire ad una sigaretta rimasta accesa tra la spazzatura: la persona che era al lavoro è stata portata in ospedale per accertamenti, le sue condizioni sono comunque buone. I vigili del fuoco di Rapallo, coadiuvati dai colleghi di Chiavari, hanno lavorato da mezzanotte fino alle 3. I danni sono ingenti e il locale al momento rimane chiuso per i lavori di sistemazione. Sull'accaduto i carabinieri hanno aperto un'indagine.