Sfugge alla mamma ​e attraversa la strada: bimbo di 8 anni travolto

Bambino di 8 anni investito sul lungomare di Porto Sant'Elpidio ieri pomeriggio mentre attraversa dallo chalet al parco giochi di fronte, dopo essere sfuggito alla presa della madre. Il piccolo di origini indiane è stato travolto da una Citroen con al volante una donna che viaggiava insieme alla figlia di due anni, diretta in direzione sud nord. Mancava poco alle 16, l’automobilista stava percorrendo la strada a velocità estremamente moderata, ciononostante non le è stato possibile evitare il piccolo che ha attraversato improvvisamente la strada in velocità. Secondo le testimonianze il piccolo sarebbe sfuggito alla presa della madre che teneva un altro figlio più piccolo.



L’impatto con la vettura ha fatto volare sul parabrezza e ricadere a terra il minore che ha battuto la testa. Nella caduta si è fatto male al volto e alla testa, con graffi in altre parti del corpo. Per i soccorsi sono intervenute auto-medica del 118 e ambulanza Croce Verde. Il minore rimasto ferito è stato trasportato al nosocomio di Fermo per le cure del caso. Lunedì 1 Luglio 2019, 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA