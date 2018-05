Tragedia sulla Elpidiense, travolto e ucciso pedone cinquantenne. Ferito l'automobilista

Domenica 6 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

PORTO SANT'ELPIDIO - Tragedia a Porto Sant'Elpidio nel pomeriggio di oggi. Un'auto condotta da un ragazzo, una Citroen C3, ha travolto e ucciso un pedone cinquantenne che si trovava lungo la strada.Sul posto sono arrivate diverse ambulanze e da Ancona è partita l'eliambulanza per prestare soccorso visto la situazione disperata che si è presentata agli occhi dei primi arrivati sul posto. Purtroppo per il pedone non c'è stato niente da fare. Ferito in modo grave anche il conducente dell'auto.