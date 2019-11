La proprietaria scopre il furto con spaccata nel suo bar mentre aspetta l'aereo per le Maldive

Venerdì 15 Novembre 2019, 15:23

I titolari del bar sono in vacanza e i ladri ne approfittano: furto con. Spaccano tutto nel locale di via Trieste, tremila euro di danni almeno. sfondano la porta in vetro perché non riescono a scardinare la serratura. Lasciano impronte di fango ovunque, segno che arrivavano dalla. Il Delirium Cafè è di fronte alla pineta demaniale, sul lungomare.Rosa di Lella gestisce l’esercizio con il marito e scoperto del furto alle cinque di notte, era a Milano con il consorte, in attesa di prendere il volo per le. «Mentre dormivo beata - racconta - in attesa di prendere l’aereo che mi porterà in vacanza, ecco che cosa è successo nel mio locale». Mostra le foto dei danni. Si vedono gli infissi danneggiati, i vetri sfondati. Tutto per rubare dieci, dodici euro di spiccioli dal registratore di cassa. Non ci sono telecamere a riprendere i delinquenti.